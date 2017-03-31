«Жизнь измеряется моментами, от которых захватывает дух. Разве это не то, что Вы хотите от своего отпуска? Предлагаю Вам создать еще один яркий момент Вашей жизни вместе!»

Гид экскурсовод по Спб Антон Штатнов

ЛУЧШИЕ ОБЗОРНЫЕ ЭКСКУРСИИ

Я познакомлю Вас не только с исторически важными достопримечательностями, но и малоизвестными «нетуристическими» местами. Увидеть Санкт-Петербург можно на автомобиле, пешком и с воды. Мой многолетний опыт работы гидом по Петербургу позволяют составлять экскурсионную программу и маршрут по Петербургу с учетом Ваших пожеланий.
1. Дневная 6,000

Индивидуальная обзорная экскурсия «Мой Петербург»

(0)
2. Ночная 8,000

Атмосферная ночная экскурсия по Санкт-Петербургу

(0)
Пешеходная 3,800

Пешеходная экскурсия по Санкт-Петербургу

(0)

ПОПУЛЯРНЫЕ ПРИГОРОДНЫЕ ЭКСКУРСИИ

Увидеть главные летние резиденции Российской Империи: Пушкин, Павловск, Петергоф и Стрельну. Насладиться великолепием и роскошью царских дворцов. Прогуляться по удивительно красивым паркам среди фонтанов и старинных мраморных статуй. Изучить военную крепость и форты Кронштадта.

Автомобильная 9,500

Индивидуальная экскурсия в Царское Село (г. Пушкин)

(0)
Автомобильная 9,500

Индивидуальная экскурсия в Петергоф (фонтаны)

(0)
Автомобильная 16,000

Индивидуальная экскурсия в Выборг

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ЗНАМЕНИТЫЕ МУЗЕИ ПЕТЕРБУРГА

Главные музеи города с лучшими гидами Петербурга. Увидеть шедевры Эрмитажа и Русского музея, узнать историю знаменитого ювелирного дома Карла Фаберже. Авторские экскурсии, интересные маршруты и проход без очередей.

Музеи 5,000

Индивидуальная экскурсия в Эрмитаж

(0)
Музеи 4,500

Индивидуальная экскурсия в Русский Музей

(0)
Музеи 4,000

Индивидуальная экскурсия в музей Фаберже

(0)

ЧАСТНЫЙ ГИД ПО ПЕТЕРБУРГУ ЭТО:

ИНДИВИДУАЛЬНО

 индивидуальная экскурсия только для Вас

индивидуально спланированный маршрут и программа

гид учтет все Ваши пожелания и ответит на интересующие вопросы

КОМФОРТНО

экскурсии проходят на автомобилях бизнес класса

для больших компании экскурсии проходят на комфортных минивенах и микроавтобусах

проход в музеи без очередей

ИНТЕРЕСНО

«нескучный» увлекательный рассказ

авторские экскурсии и необычные маршруты

интерактивные экскурсии с заданиями, картами и старыми фотографиями

МОИ ОТЗЫВЫ В СОЦ.СЕТЯХ

Написать или прочитать отзывы о моих экскурсиях Вы можете в Вконтакте в группе «Частный гид по Санкт-Петербургу» и в Инстаграме на странице @anton_gid_spb

 

Евгения Петрова id11305895

Доброго вечера😁 Очень понравилась обзорная экскурсия по Питеру с гидом Антоном. Проехали по улочкам , рассказ о городе живой интересный доступным языком и для взрослых и для детей! Время пролетело быстро. Обязательно будем рекомендовать друзьям и знакомым. Отдельное спасибо за фотографии👍

Айгуль Ганеева aigul_ganeeva

Приехала в Петербург первый раз и хотелось совместить экскурсию и фотосессию. Трехчасовая Экскурсия на комфортабельном Мерседесе привела меня в полный восторг: спб, хорошая погода, настроение. Огромное спасибо гиду Антону, приятный в общении, понимающий и мобильный молодой человек;)
Шамиль Шакиров id260682820

Всем доброго времени суток! В Питере были впервые в 2016 году и, благодаря Антону, влюбились в этот город (ночной Петербург, и днем обзорный Петербург). Для меня это был первый частный гид, с тех пор в любой стране, изначально заказываю экскурсии с личным гидом. Поверьте, лучше чем с Антоном не было! В этом году повторили отдых в Санкт-Петербурге в начале июля. Нашел Антона, договорились на Ночной Петербург, и…. новый восторг!!! Впечатлений — море! Очень интересно и познавательно. А развод мостов, красивые фото, и успеть проехать на др сторону, пока не развели следующий мост (фишка Антона))) — это что-то!!!! Советую всем, не пожалеете! Да, лучше брать экскурсии у Антона вначале Вашего отдыха. Очень много полезной информации, это, действительно очень образованный, грамотный и коммуникабельный гид. Следущий раз в Питере — сначала к Антону)) Теперь у меня дилемма — мой ребенок хочет переезжать жить в Питер)))

Юлия Батина id120133418

Спасибо, большое гиду Антону. Экскурсия очень понравилась, содержательная и объёмная, много посмотрели объектов и памятников, интересные исторические факты. Великолепный гид по Питеру. Очень хорошо владеет информацией. Чувствуется огромная любовь к своему городу. Остались очень довольны и фото супер!

ЧТО ВХОДИТ В ЦЕНУ ЭКСКУРСИИ:

Опытный и любящий Петербург гид

Я люблю и восхищаюсь Петербургом. Свои экскурсии провожу в дружеском формате. Главное для меня «не вылить на вас множество неизвестных имен и дат», а заинтересовать и влюбить в город и его историю. 

Комфортная машина

Я особо трепетно отношусь к комфорту и безопасности своих туристов. Поэтому свои экскурсии я провожу только на новых и комфортных машинах. Для компаний от 1 до 3 человек седан бизнес класса Mercedes E-class. Для компаний от 4 до 6 человек комфортный минивен Mercedes Vito или Hyundai H1.

Красивые фотографии на память

Я покажу самые красивые ракурсы Петербурга и при необходимости пофотографирую, чтобы у Вас остались красивые фотографии на память.

Интересный маршрут и «нетуристические» места.

Вы увидите не только открыточные достопримечательности, но и необычные места. Петербургские дворы колодцы, крыши, заброшенные дворцы, необычные памятники,  особняки известных особ и многое другое. 

Простой способ заказа экскурсии.

Для того что бы забронировать экскурсию Вам нужно всего лишь позвонить мне или написать на почту, what’ap или viber. Обычно экскурсии заказывают заранее, но я организую и срочные экскурсии.

Удобное для Вас место и время встречи.

Понимая насколько важно драгоценное время, когда находишься в отпуске или путешествии я заберу Вас из любого удобного места в Петербурге и привезет обратно после экскурсии. Выбор времени начала экскурсии также остается за Вами