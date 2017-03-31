«Жизнь измеряется моментами, от которых захватывает дух. Разве это не то, что Вы хотите от своего отпуска? Предлагаю Вам создать еще один яркий момент Вашей жизни вместе!»
Гид экскурсовод по Спб Антон Штатнов
ЛУЧШИЕ ОБЗОРНЫЕ ЭКСКУРСИИ
Индивидуальная обзорная экскурсия «Мой Петербург»
Атмосферная ночная экскурсия по Санкт-Петербургу
Пешеходная экскурсия по Санкт-Петербургу
ПОПУЛЯРНЫЕ ПРИГОРОДНЫЕ ЭКСКУРСИИ
Увидеть главные летние резиденции Российской Империи: Пушкин, Павловск, Петергоф и Стрельну. Насладиться великолепием и роскошью царских дворцов. Прогуляться по удивительно красивым паркам среди фонтанов и старинных мраморных статуй. Изучить военную крепость и форты Кронштадта.
Индивидуальная экскурсия в Царское Село (г. Пушкин)
Индивидуальная экскурсия в Петергоф (фонтаны)
Индивидуальная экскурсия в Выборг
ЗНАМЕНИТЫЕ МУЗЕИ ПЕТЕРБУРГА
Главные музеи города с лучшими гидами Петербурга. Увидеть шедевры Эрмитажа и Русского музея, узнать историю знаменитого ювелирного дома Карла Фаберже. Авторские экскурсии, интересные маршруты и проход без очередей.
Индивидуальная экскурсия в Эрмитаж
Индивидуальная экскурсия в Русский Музей
Индивидуальная экскурсия в музей Фаберже
ЧАСТНЫЙ ГИД ПО ПЕТЕРБУРГУ ЭТО:
ИНДИВИДУАЛЬНО
√ индивидуальная экскурсия только для Вас
√ индивидуально спланированный маршрут и программа
√ гид учтет все Ваши пожелания и ответит на интересующие вопросы
КОМФОРТНО
√ экскурсии проходят на автомобилях бизнес класса
√ для больших компании экскурсии проходят на комфортных минивенах и микроавтобусах
√ проход в музеи без очередей
ИНТЕРЕСНО
√ «нескучный» увлекательный рассказ
√ авторские экскурсии и необычные маршруты
√ интерактивные экскурсии с заданиями, картами и старыми фотографиями
МОИ ОТЗЫВЫ В СОЦ.СЕТЯХ
Написать или прочитать отзывы о моих экскурсиях Вы можете в Вконтакте в группе «Частный гид по Санкт-Петербургу» и в Инстаграме на странице @anton_gid_spb
|Евгения Петрова id11305895
Доброго вечера😁 Очень понравилась обзорная экскурсия по Питеру с гидом Антоном. Проехали по улочкам , рассказ о городе живой интересный доступным языком и для взрослых и для детей! Время пролетело быстро. Обязательно будем рекомендовать друзьям и знакомым. Отдельное спасибо за фотографии👍
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Приехала в Петербург первый раз и хотелось совместить экскурсию и фотосессию. Трехчасовая Экскурсия на комфортабельном Мерседесе привела меня в полный восторг: спб, хорошая погода, настроение. Огромное спасибо гиду Антону, приятный в общении, понимающий и мобильный молодой человек;)
|Шамиль Шакиров id260682820
Всем доброго времени суток! В Питере были впервые в 2016 году и, благодаря Антону, влюбились в этот город (ночной Петербург, и днем обзорный Петербург). Для меня это был первый частный гид, с тех пор в любой стране, изначально заказываю экскурсии с личным гидом. Поверьте, лучше чем с Антоном не было! В этом году повторили отдых в Санкт-Петербурге в начале июля. Нашел Антона, договорились на Ночной Петербург, и…. новый восторг!!! Впечатлений — море! Очень интересно и познавательно. А развод мостов, красивые фото, и успеть проехать на др сторону, пока не развели следующий мост (фишка Антона))) — это что-то!!!! Советую всем, не пожалеете! Да, лучше брать экскурсии у Антона вначале Вашего отдыха. Очень много полезной информации, это, действительно очень образованный, грамотный и коммуникабельный гид. Следущий раз в Питере — сначала к Антону)) Теперь у меня дилемма — мой ребенок хочет переезжать жить в Питер)))
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Спасибо, большое гиду Антону. Экскурсия очень понравилась, содержательная и объёмная, много посмотрели объектов и памятников, интересные исторические факты. Великолепный гид по Питеру. Очень хорошо владеет информацией. Чувствуется огромная любовь к своему городу. Остались очень довольны и фото супер!