Шамиль Шакиров id260682820 Всем доброго времени суток! В Питере были впервые в 2016 году и, благодаря Антону, влюбились в этот город (ночной Петербург, и днем обзорный Петербург). Для меня это был первый частный гид, с тех пор в любой стране, изначально заказываю экскурсии с личным гидом. Поверьте, лучше чем с Антоном не было! В этом году повторили отдых в Санкт-Петербурге в начале июля. Нашел Антона, договорились на Ночной Петербург, и…. новый восторг!!! Впечатлений — море! Очень интересно и познавательно. А развод мостов, красивые фото, и успеть проехать на др сторону, пока не развели следующий мост (фишка Антона))) — это что-то!!!! Советую всем, не пожалеете! Да, лучше брать экскурсии у Антона вначале Вашего отдыха. Очень много полезной информации, это, действительно очень образованный, грамотный и коммуникабельный гид. Следущий раз в Питере — сначала к Антону)) Теперь у меня дилемма — мой ребенок хочет переезжать жить в Питер)))